Дугин: "Ось Москва-Баку - часть общей стратегии современной России"

Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ "Ось Москва-Баку - это часть более общей стратегии современной России, которая направлена на создание оси Москва-Тегеран и Москва-Анкара. Здесь Баку играет ключевую роль – историческую, культурную, этническую, государственную, геополитическую одновременно".

Об этом Report заявил лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

По его словам, Россия сейчас не выступает в регионе против Ирана и Турции, а выступает их стратегическим союзником, и Баку в этом играет очень важную роль.

"Это позволяет современному Азербайджану выполнить абсолютно новую миссию - из территории, за которую борются три великие силы и империи, которые сегодня возвращаются, в то, чтобы стать ключевым центром их согласия. Если мы посмотрим исторически, Азербайджан был как раз зоной противостояния Персидской, Русской и Османской империй. Все эти империи были разрушены Западом, сражаясь друг с другом", - заявил Дугин.