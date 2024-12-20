Драгана Кожич: Несоблюдение международного гуманитарного права остается главным вызовом

Международный комитет Красного Креста (МККК) неоднократно отмечал, что главным вызовом в современном мире остается несоблюдение норм международного гуманитарного права.

Международный комитет Красного Креста (МККК) неоднократно отмечал, что главным вызовом в современном мире остается несоблюдение норм международного гуманитарного права.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства МККК в Азербайджане Драгана Кожич, выступая на семинаре в Баку, приуроченном к 75-летию Женевских конвенций.

По ее мнению, Женевские конвенции сыграли ключевую роль в защите прав людей, пострадавших от вооруженных конфликтов:

"Добровольное принятие государствами условий конвенций свидетельствует о значимости международного гуманитарного права. Однако главным вызовом в современном мире остается несоблюдение норм международного гуманитарного права. Сегодня международное гуманитарное право сталкивается с новыми вызовами, и они продолжают расти".

Драгана Кожич отметила, что для эффективного применения норм гуманитарного права требуются значительные усилия и инвестиции.

"Мы должны вывести вопросы гуманитарного права на самый высокий уровень международной повестки. МККК активно сотрудничает с Аппаратом омбудсмена Азербайджана в защите прав задержанных лиц и реализации принципов международного гуманитарного права", - добавила она.