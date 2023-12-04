Драгана Коич: МККК не занимается перевозкой оружия и боеприпасов

Утверждения о том, что Международный комитет Красного Креста (МККК) занимается перевозкой оружия и боеприпасов не соответствуют действительности.

Утверждения о том, что Международный комитет Красного Креста (МККК) занимается перевозкой оружия и боеприпасов не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом сказала глава представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгана Коич в ходе выступления на круглом столе "Защита лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане".

"Помощь МККК распределяется по всему миру. Обычно помощь направляется в места, где конфликты находятся в горячей фазе", - отметила она.

"Мы сконцентрированы исключительно на гуманитарном воздействии, не участвуем в политических дискуссиях и дебатах. МККК всегда критикует использование наземных мин, что приводит к трагическим последствиям для людей и общин. Поэтому мы всегда проводим кампании против наземных мин и поддерживаем Азербайджан в этом вопросе. Мы понимаем, что государству нужна большая поддержка, учитывая объемы работ по разминированию. Однако мы оказываем поддержку в тех случаях, когда есть пробелы", - сказала Д.Коич.