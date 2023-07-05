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Достойная похвалы позиция в глобальных делах: лидерство Азербайджана в ДН

Достойная похвалы позиция в глобальных делах: лидерство Азербайджана в ДН Значение председательства Азербайджана в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы, которое было единогласно продлено еще на один год, трудно переоценить.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 18:16
Достойная похвалы позиция в глобальных делах: лидерство Азербайджана в ДН

Значение председательства Азербайджана в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы, которое было единогласно продлено еще на один год, трудно переоценить.

Об этом Report заявил Кайзер Наваб, эксперт по глобальным вопросам, инициативе "Пояс и путь" (BRI), Центральной Азии и Евразии.

" Ильхам Алиев, президент Азербайджана и председатель Движения Неприсоединения, выступил с впечатляющей речью, в которой подчеркнул исключительное лидерство Азербайджана и его приверженность решению насущных глобальных проблем", - отметил К. Наваб.

За время своего председательства Азербайджан продемонстрировал свою непоколебимую приверженность справедливости, международному праву и защите законных интересов государств - членов ДН неприсоединения в соответствии с Бандунгскими принципами. Примечательно, что Азербайджан сыграл решающую роль в противодействии беспрецедентному вызову пандемии COVID-19, эффективно консолидировав глобальные усилия посредством онлайн-саммита Движения Неприсоединения и Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, руководство Азербайджана сыграло важную роль в институционализации влияния движения, создав Парламентскую сеть и Молодежную организацию ДН в 2021 и 2022 годах соответственно.

"Эти шаги на пути к институциональной устойчивости демонстрируют приверженность Азербайджана обеспечению преемственности и эффективности влияния ДН" - отметил он.

Акцент президента на борьбе с неоколониализмом достоин похвалы, так же как и призыв Азербайджана к Франции признать свое колониальное прошлое и принести извинения за историческую несправедливость.

Приверженность страны восстановлению освобожденных территорий, несмотря на то, что она сталкивается со значительными проблемами, такими как минное загрязнение и разрушение окружающей среды, отражает ее жизнестойкость и решимость обеспечить процветающее будущее своим гражданам.

Видение и лидерство нации, красноречиво выраженные президентом Ильхамом Алиевым, являются ярким примером силы и эффективности Движения неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal məsələlərdə təqdirəlayiq mövqe: Qoşulmama Hərəkatında Azərbaycanın liderliyi

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