О нас

Достигнута договоренность об установлении прямых контактов между Азербайджаном и Сирией в сфере культуры

Достигнута договоренность об установлении прямых контактов между Азербайджаном и Сирией в сфере культуры Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов встретился с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом.
Внешняя политика
26 августа 2025 г. 18:48
Достигнута договоренность об установлении прямых контактов между Азербайджаном и Сирией в сфере культуры

Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов встретился с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети X.

"Оживление культурных связей между двумя дружественными странами, Азербайджаном и Сирией, является необходимым вопросом с точки зрения заполнения 12-летнего пробела. Мы достигли договоренности с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом о налаживании прямых контактов между министерствами культуры. Это позволит ускорить реализацию проектов и воплотить в жизнь конструктивные идеи, которые помогут сблизить наши дружественные народы", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Syria reach agreement on establishing direct cultural contacts
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Suriya arasında mədəniyyət sahəsində birbaşa təmasın qurulmasına dair razılıq əldə olunub

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi