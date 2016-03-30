Достигнута договоренность об открытии прямого рейса между Азербайджаном и Египтом

Каир. 30 марта. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Египтом находятся на хорошем уровне. Пик этих отношений пришелся на 2011-ый год, но, к сожалению, после этого, из-за известных событий возник спад в отношениях".

Как сообщает Report, об этом на встрече с группой азербайджанских журналистов заявил советник посольства Азербайджана в Египте Рафаэль Багиров.

По его словам, после проведения в Египте президентских и парламентских выборов, в стране сформировалось правительство, и теперь ведется работа над организацией двусторонних визитов: "В апреле, в Каире пройдет форум "Африка-2016". На нем участвуют президенты и премьер-министры из многих стран мира. В прессе была информация о том, что президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву было направлено приглашение для участия на этом мероприятии, но пока мы не можем подтвердить его участие. Это станет известно ближе к мероприятию".

Говоря об экономическом сотрудничестве, Р. Багиров сказал, что между странами была создана межправительственная комиссия и ее 1-е заседание должно пройти в Каире в этом году: "С египетской стороны сопредседателем является министр международного сотрудничества Сахар Наср, с азербайджанской стороны - министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев. В настоящее время ведется работа над документами, которые будут подписаны в ходе заседания".

Р. Багиров также сообщил, что между странами достигнута договоренность об открытии прямого рейса, которые будет осуществляться египетским авиаперевозчиком.

Советник посольства также рассказал о деятельности посольства и азербайджанской диаспоры: "В Египте проживает мало азербайджанцев, около 40 человек. В основном это студенты и те, кто создал семьи с египтянами. При посольстве также действует азербайджанская школа, где египтяне изучают азербайджанский язык и культуру. В египетских университетах Айн Шамс и Каирском университете есть отделы, в которых студенты учат азербайджанский. Кроме того, азербайджанское посольство является одной из активных дипмиссий, сотрудничающих с прессой. В статьях мы рассказываем об Азербайджане, нагорно-карабахском конфликте. Также мы помогаем египетским журналистам, которые хотят сделать репортаж о Нагорном Карабахе".