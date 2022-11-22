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Эксперт: США в последние годы не уделяли внимания нормализации отношений между Баку и Ереваном

Эксперт: США в последние годы не уделяли внимания нормализации отношений между Баку и Ереваном В последние годы США не уделяли должного внимания процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 12:27
Эксперт: США в последние годы не уделяли внимания нормализации отношений между Баку и Ереваном

В последние годы США не уделяли должного внимания процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран.

По его словам, США имеют потенциал проявить свою значимую роль в установлении мира в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном: "Однако за последние 10 лет этому не было уделено должного внимания. Было очень много четких знаков того, что администрация Байдена начала понимать ценность достижения мира между Азербайджаном и Арменией, а также стратегическое значение Азербайджана для США. Но у нас все еще нет того четкого фокуса, что нам необходим".

Говоря о перспективах Зангезурского коридора, американский эксперт заявил, что в настоящее время наблюдается дальнейшее "укрепление союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а открытие этого коридора поднимет уровень этих отношений еще выше".

М. Доран также отметил укрепление трехстороннего сотрудничества в формате Азербайджан-Турция-Израиль, которое, как считает эксперт, также окажет влияние на регион в целом.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “ABŞ son illər Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşmasına diqqət ayırmayıb”
Версия на английском языке US has paid little attention to Baku-Yerevan normalization over past years, expert says

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