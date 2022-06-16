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Донфрид: Зангезурский коридор - одна из возможностей для мира между Азербайджаном и Арменией

Донфрид: Зангезурский коридор - одна из возможностей для мира между Азербайджаном и Арменией США являются надежной поддержкой демократии в Азербайджане.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 18:37
Донфрид: Зангезурский коридор - одна из возможностей для мира между Азербайджаном и Арменией

США являются надежной поддержкой демократии в Азербайджане и видит хорошие возможности для развития мира в регионе.

Как передает Report, об этом сказала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге для медиа 16 июня.

"Есть различные способы достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Зангезурский коридор является одной из таких возможностей", — заявила Донфрид. По ее словам США готовы помочь в достижении мира между сторонами, и теперь открылось окно возможностей для этого. "Никогда не знаешь, как долго будет такая возможность", - сказала она.

Донфрид рассказала о своей вчерашней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсуждениях о месте Азербайджана в развитии Южного Кавказа.

"Президент Ильхам Алиев видит его в мирном развитии. США намерены сотрудничать со странами региона, чтобы добиться прочного мира здесь", - заявила помощник госсекретаря, добавив, что это хорошее время для визита в страну, когда отмечается 30 лет со времени установления дипотношений между Азербайджаном и США.

По словам Донфрид, президент США Джо Байден взаимодействует с президентом Азербайджана.

В рамках визита в регион помощник госсекретаря продолжит эти обсуждения и с другими региональными странами. "Если мы добьемся укрепления сотрудничества здесь, это приведет к процветанию региона", - заявила она.

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Версия на английском языке Donfried: Zangazur Corridor - one of opportunities for peace between Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Karen Donfrid: “Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh üçün imkanlardan biridir”

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