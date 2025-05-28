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Дональд Трамп поздравил президента Ильхама Алиева

Дональд Трамп поздравил президента Ильхама Алиева Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 17:48
Дональд Трамп поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый президент Алиев,

От имени американского народа хочу поздравить Вас и народ Азербайджана с Днем независимости.

Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом. За более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений наши отношения значительно продвинулись вперед, и мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа.

Мы надеемся на углубление партнерства в ближайшие годы и десятилетия.

С наилучшими пожеланиями Вам и всему народу Азербайджана".

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Версия на английском языке Donald Trump congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Donald Tramp Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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