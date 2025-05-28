Дональд Трамп поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый президент Алиев,
От имени американского народа хочу поздравить Вас и народ Азербайджана с Днем независимости.
Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом. За более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений наши отношения значительно продвинулись вперед, и мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики.
Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа.
Мы надеемся на углубление партнерства в ближайшие годы и десятилетия.
С наилучшими пожеланиями Вам и всему народу Азербайджана".