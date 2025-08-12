О нас

Дональд Трамп подчеркнул дружеские отношения с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Внешняя политика
12 августа 2025 г. 10:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - мои хорошие друзья.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Для меня было большой честью находиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда мы подписали мирный договор после десятилетий войны и смерти. Это два замечательных человека и великие лидеры. Теперь они мои хорошие друзья!", - отметил президент Трамп.

Версия на английском языке Donald Trump emphasizes friendly relations with Ilham Aliyev, Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Tramp İlham Əliyev və Paşinyan haqqında: Bu iki gözəl insan və böyük lider mənim yaxşı dostlarımdır

