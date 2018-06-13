 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дональд Трамп направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    © Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент.

    От имени американского народа Мелания и я передаем Вам и азербайджанскому народу поздравления по случаю праздника Рамазан.

    Отмечая завершение месяца Рамазан, мы вспоминаем священную традицию помогать соседям и делить хлеб-соль с людьми, принадлежащими ко всем слоям общества, которая проистекает из приверженности к таким присущим исламской религии чувствам, как справедливость и милосердие. Этот праздник напоминает об ответственности поддерживать друг друга в дружбе и строить общество, где каждый может реализовать свой потенциал.

    Соединенные Штаты – родина представителей различных вероисповеданий, включая американских мусульман, внесших важный вклад в нашу страну и достойно служащих в наших вооруженных силах.

    По случаю этого знаменательного праздника желаю всем мусульманам здоровья и благополучия в предстоящем году.

    С праздником Рамазан!"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi