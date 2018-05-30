 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дональд Трамп направил президенту Ильхаму Алиеву письмо: Поддерживаю продолжение Вами экономических и правовых реформ

    © REUTERS/ Kevin Lamarque

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент.

    Поздравляю Вас и азербайджанский народ с 25-летием Международной выставки нефти и газа Каспия и подачей первого газа по Южному газовому коридору. Я вместе с Вами отмечаю это важное достижение 30-летнего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки.

    Азербайджан, отмечающий 100-летие своего первого независимого государства, сейчас является более процветающей страной, связанной с глобальной экономикой. Крупные нефтяные месторождения Азербайджана привносят стабильность на мировой энергетический рынок. А добываемый Вами газ внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и Европы.

    Поддерживаю продолжение Вами экономических и правовых реформ, которые укрепят успех Ваших энергетических проектов. Намерен совместно работать с Вами во имя дальнейшего благополучия, спокойствия и безопасности наших великих государств и Кавказского региона".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi