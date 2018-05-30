Дональд Трамп направил президенту Ильхаму Алиеву письмо: Поддерживаю продолжение Вами экономических и правовых реформ

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Поздравляю Вас и азербайджанский народ с 25-летием Международной выставки нефти и газа Каспия и подачей первого газа по Южному газовому коридору. Я вместе с Вами отмечаю это важное достижение 30-летнего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки.

Азербайджан, отмечающий 100-летие своего первого независимого государства, сейчас является более процветающей страной, связанной с глобальной экономикой. Крупные нефтяные месторождения Азербайджана привносят стабильность на мировой энергетический рынок. А добываемый Вами газ внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и Европы.

Поддерживаю продолжение Вами экономических и правовых реформ, которые укрепят успех Ваших энергетических проектов. Намерен совместно работать с Вами во имя дальнейшего благополучия, спокойствия и безопасности наших великих государств и Кавказского региона".