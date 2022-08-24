Доминиканская республика назначила нового посла в Азербайджане.
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Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял нового посла Доминиканы в Азербайджане Элвиса Антонио Алам Лорана. Дипломат вручил копии верительных грамот Э.Мамедову. Замминистра поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.
Было отмечено, что между Азербайджаном и Доминиканской Республикой существует потенциал для расширения отношений во многих сферах, в частности, в сфере туризма, гуманитарной и образовательной сферах.