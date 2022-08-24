Доминиканская Республика назначила нового посла в Азербайджане

19:26 Доминиканская республика назначила нового посла в Азербайджане. Сегодня дипломат вручил копию своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджана Эльнуру Мамедову.

Доминиканская республика назначила нового посла в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял нового посла Доминиканы в Азербайджане Элвиса Антонио Алам Лорана. Дипломат вручил копии верительных грамот Э.Мамедову. Замминистра поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Доминиканской Республикой существует потенциал для расширения отношений во многих сферах, в частности, в сфере туризма, гуманитарной и образовательной сферах.