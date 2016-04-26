Доминик де Вильпен: Мы проигрываем битву с насильственным экстремизмом на Ближнем Востоке и в Европе

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "К сожалению, мы проигрываем битву с насильственным экстремизмом на Ближнем востоке, Средней Азии и даже в Европе". Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер -министр Франции Доминик де Вильпен, выступая на пленарной сессии, посвященной вопросам предотвращения насильственного экстремизма, в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку.

Бывший премьер-министр Франции особо подчеркнул, что насильственный экстремизм является общей, глобальной угрозой и для борьбы с ним необходима реализация общей стратегии экономического развития. Он поприветствовал реализацию проекта Нового шелкового пути, который позволит создать новую инфраструктуру, тем самым создать стабильность в регионах, сталкивающихся с насильственным экстремизмом.

При этом Доминик де Вильпен подверг критике деятельность Организации Объединенных Наций. "ООН не является достаточно сильной. Необходимы реформы Совета безопасности, создание новых инструментов, собственных миротворческих сил", - отметил он.