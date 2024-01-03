Дом Азербайджана в Париже обратился в мэрию Эвиан-ле-Бена в связи с памятником Хуршидбану Натаван

Функционирующий в Париже Дом Азербайджана выступил с обращением в связи с решением муниципального совета города Эвиан-ле-Бен, связанным с "Aзербайджанским сквером", и опасностью, угрожающей памятнику азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Функционирующий в Париже Дом Азербайджана выступил с обращением в связи с решением муниципального совета города Эвиан-ле-Бен, связанным с "Aзербайджанским сквером", и опасностью, угрожающей памятнику азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В обращении, направленном мэру города Эвиан-ле-Бен Жозиан Лей от имени руководителя Дома Азербайджана Мирвари Фаталиевой, выражена глубокая озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.

Напоминается о том, что Франция известна как государство, которое ценит все культуры на своей территории: "Однако последние действия против Азербайджана, в частности, внесение предложений об изменении названия "Aзербайджанский сквер", полностью противоречат принципам справедливости и уважения культурного разнообразия".

Отмечается, что Xуршидбану Натаван является одним из главных представителей азербайджанской литературы XIX века, символом освобожденной женщины, что она внесла важный вклад в культурное возрождение общественных связей и жизнь Азербайджана.

Подчеркивается, что в то время как писательницы в Европе часто пользовались мужскими псевдонимами, Натаван, являясь носительницей исламских ценностей, руководила литературными меджлисами в культурной столице нашей страны – Шуше, а в 1858 году познакомилась с известным французским писателем Александром Дюма: "Их дружбу укрепил муж Натаван Хасай хан, в совершенстве владевший французским языком. В своей книге "Путешествие на Кавказ" Дюма вспоминает о том, что Натаван проложила булыжную дорогу от Баку до села Ших".

В обращении говорится, что подобные решения создают риск нарушения взаимопонимания и сотрудничества, очень важных для укрепления доброй воли между странами.

"Франция должна проявлять уважение к различным культурным наследиям и двусторонним связям. Осознавая важность сохранения культурных символов, вносящих вклад во взаимопонимание между нашими странами, мы призываем соответствующие структуры власти пересмотреть данные решения", - говорится в обращении.

Констатируя, что культура позволяет странам преодолеть все остальные препятствия, Дом Азербайджана в Париже попросил уделить внимание данной проблеме.

Напомним, что на основании хартии о взаимной дружбе и сотрудничестве, подписанной в 2015 году между азербайджанским городом Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен, в 2017 году в этом городе был открыт "Aзербайджанский сквер", где возведен памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.