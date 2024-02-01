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Долгосрочные наблюдатели от СНГ провели встречи с руководством предвыборных штабов кандидатов

Долгосрочные наблюдатели от СНГ провели встречи с руководством предвыборных штабов кандидатов В рамках мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане представители Штаба миссии наблюдателей от СНГ провели встречи с руководством предвыборных штабов всех кандидатов в президенты.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 16:37
Долгосрочные наблюдатели от СНГ провели встречи с руководством предвыборных штабов кандидатов

В рамках мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане представители Штаба миссии наблюдателей от СНГ провели встречи с руководством предвыборных штабов всех кандидатов в президенты.

Как сообщили Report в штабе наблюдательной миссии СНГ, в ходе встреч они проинформировали о принципах деятельности миссии, порядке ее формирования, проводимой работе по мониторингу избирательной кампании в Азербайджане, численности наблюдателей от Содружества Независимых Государств, а также о подходах, на которых будут основываться итоговые выводы миссии.

В свою очередь руководство и члены штабов кандидатов представили информацию об основных направлениях избирательных платформ претендентов на высший государственный пост, встречах с избирателями. Собеседниками особо было подчеркнуто, что всем кандидатам предоставлены равные возможности для проведения агитационной кампании и презентации своих программ.

Также в ходе наблюдения за электоральной кампанией в Азербайджане представители Миссии наблюдателей от СНГ посетили Гобустанский, Шемахинский, Исмаиллинский и Агсуйский районы.

Долгосрочные наблюдатели ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий. Им была предоставлена информация о подготовке к выборам, продемонстрирована оснащенность участков техническими средствами и методическими материалами.

Члены миссии отметили особое внимание, уделяемое на местах обеспечению открытости и прозрачности электорального процесса, ориентированность избирательных комиссий на конструктивное взаимодействие с международными наблюдателями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMDB-dən olan müşahidəçilər prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarının rəhbərləri ilə görüşüblər

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