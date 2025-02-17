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Доктор наук: Франция должна официально признать военные преступления, совершенные в Алжире

Доктор наук: Франция должна официально признать военные преступления, совершенные в Алжире 14:10
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 14:34
Доктор наук: Франция должна официально признать военные преступления, совершенные в Алжире

Франция должна признать свои военные преступления, а также вернуть Алжиру останки алжирских борцов за независимость, которые хранятся в о французских музеях.

Об этом французскому бюро Report заявил проживающий в Париже алжирский врач, доктор медицинских наук Аттар Камель.

"Выставлять черепа мучеников, отдавших жизнь за свободу, как музейные экспонаты — это бесчеловечно. Франция должна признать историческую несправедливость и исправить ее".

Он также подчеркнул, что Франция присвоила материальные и духовные ценности, принадлежащие Израилю:

"Мы, алжирцы, долгие годы вносили вклад в развитие Франции, но нельзя забывать, что эта страна разграбила Алжир".

Камель отметил, что алжирцам во Франции говорят "уезжайте домой":

"В период колонизации в алжирских школах нас учили, что французы здесь как дома. Сегодня во Франции живут 6 миллионов алжирцев, и мы заявляем: алжирцы во Франции у себя дома".

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Версия на английском языке Algerian Doctor of Sciences: France must officially recognize its war crimes
Версия на азербайджанском языке Əlcəzairli elmlər doktoru: Fransa törətdiyi müharibə cinayətlərini rəsmi şəkildə tanımalıdır

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