Доктор наук: Франция должна официально признать военные преступления, совершенные в Алжире

14:10

Франция должна признать свои военные преступления, а также вернуть Алжиру останки алжирских борцов за независимость, которые хранятся в о французских музеях.

Об этом французскому бюро Report заявил проживающий в Париже алжирский врач, доктор медицинских наук Аттар Камель.

"Выставлять черепа мучеников, отдавших жизнь за свободу, как музейные экспонаты — это бесчеловечно. Франция должна признать историческую несправедливость и исправить ее".

Он также подчеркнул, что Франция присвоила материальные и духовные ценности, принадлежащие Израилю:

"Мы, алжирцы, долгие годы вносили вклад в развитие Франции, но нельзя забывать, что эта страна разграбила Алжир".

Камель отметил, что алжирцам во Франции говорят "уезжайте домой":

"В период колонизации в алжирских школах нас учили, что французы здесь как дома. Сегодня во Франции живут 6 миллионов алжирцев, и мы заявляем: алжирцы во Франции у себя дома".