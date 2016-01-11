Докладчик ПАСЕ Сахиба Гафарова призвала власти Германии привлечь виновных в событиях в Кельне к ответственности

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по борьбе с насилием над женщинами, азербайджанский депутат Сахиба Гафарова решительно осудила массовые нападения на женщин, произошедшие в Кельне в новогоднюю ночь. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, докладчик С. Гафарова призвала власти Германии привлечь виновных к ответственности.

"С подобными нарушениями нельзя мириться, они не должны оставаться безнаказанными. Все женщины должны быть защищены от насилия", - отметила она.

По данным полиции Кельна, заявления с жалобами на домогательство и грабеж подали более 500 женщин. Пострадавшие утверждают, что большинство нападавших были выходцами с Ближнего Востока и Северной Африки.