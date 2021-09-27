Докладчик ПАСЕ: Не верится, что в Агдаме некогда жили люди

"Не верится, что в Агдаме некогда жили 30 тысяч человек".

"Не верится, что в Агдаме некогда жили 30 тысяч человек".

Как сообщает французское бюро Report, об этом во время осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил ирландский депутат Пол Гаван (Paul Gavan) - автор доклада "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном".

"Когда я был в Агдаме, то увидел, что город сравняли с землей. Город, население которого ранее составляло 30 тысяч человек, полностью превратился в руины. Сегодня трудно даже представить, что в этом городе некогда жили люди", - сказал докладчик.

Ирландский депутат призвал членов ПАСЕ принять активные меры во имя установления мира между двумя народами: "Для достижения мира важно создать взаимное доверие. Для этого мы должны сделать все возможное".