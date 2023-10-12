Докладчик ПАСЕ: Карабах является составной частью Азербайджана

20:05

Карабах является составной частью Азербайджана, а исход армянских жителей из этого региона не что иное, как результат 30-летней оккупации.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член хорватской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Домагой Хайдукович во время выступления на осенней сессии организации.

Он сказал, что исход армянских жителей Карабаха из региона - это итог 30-летней оккупации этих территорий.

Д.Хайдукович подчеркнул, что ни одна страна не признала "независимость" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики", и Карабах всегда был составной частью Азербайджана согласно международному праву и нормам.