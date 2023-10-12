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Докладчик ПАСЕ: Карабах является составной частью Азербайджана

Докладчик ПАСЕ: Карабах является составной частью Азербайджана 20:05
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 20:28
Докладчик ПАСЕ: Карабах является составной частью Азербайджана

Карабах является составной частью Азербайджана, а исход армянских жителей из этого региона не что иное, как результат 30-летней оккупации.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член хорватской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Домагой Хайдукович во время выступления на осенней сессии организации.

Он сказал, что исход армянских жителей Карабаха из региона - это итог 30-летней оккупации этих территорий.

Д.Хайдукович подчеркнул, что ни одна страна не признала "независимость" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики", и Карабах всегда был составной частью Азербайджана согласно международному праву и нормам.

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Версия на азербайджанском языке AŞPA məruzəçisi: "Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir"

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