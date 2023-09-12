Доклад, уличающий антиазербайджанский отчет Окампо, распространен как официальный документ ООН

Доклад британского эксперта Родни Диксона, уличающий предвзятый отчет бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо под названием "Геноцид армян в 2023 году", распространен в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Б

Доклад британского эксперта Родни Диксона, уличающий предвзятый отчет бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо под названием "Геноцид армян в 2023 году", распространен в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Report , в отчете подчеркивается, что мнение Луиса Морено Окампо в корне ошибочно с точки зрения юридического обоснования, что отчет не отражает методологию независимого или справедливого экспертного заключения.

Отмечается, что мнение Окампо не позволяет рационально анализировать имеющиеся доказательства в правовом контексте, а также неверно характеризует процессы в Международном суде между Арменией и Азербайджаном:

"Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем заключении от 7 августа 2023 года заявил, что в Карабахском регионе на территории Азербайджанской Республики произошел геноцид. Заключение Морено Окампо было подготовлено по указанию незаконного и непризнанного режима, установленного на азербайджанских территориях в период оккупации Армении в начале 1990-х годов. В результате оккупации, произошедшей в начале 90-х годов, сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные места, что обеспечило демографическое преимущество этническим армянам. Утверждение о якобы имевшем место в настоящее время так называемом "геноциде" армянского населения Карабаха не подтверждается никакими доказательствами, и международное сообщество не должно принимать это. Ложные обвинения в "геноциде" - это незаконные действия, за которые в соответствии с международным правом предусмотрена ответственность".

По словам Диксона, мнение Морено Окампо гласит, что Карабах прямо или косвенно является территорией Азербайджана, но он делает это, к сожалению, непоследовательно.

"Неверно говорить о спорных территориальных претензиях, поскольку то, что Карабах является Азербайджаном, неоспоримо".

Британский эксперт в заключение отметил, что мнение Окампо — это необоснованное обвинение, отвлекающее от реальных приоритетов.

"Мнение Окампо не должно создавать противоречие между правительствами Армении и Азербайджана, не должно сбивать с толку международное сообщество.

Надеюсь, что взгляды Морено Окампо не будут использованы международным сообществом для отвлечения внимания от конструктивных инициатив в регионе", - говорится в докладе Родни Диксона.