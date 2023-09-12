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Доклад, уличающий антиазербайджанский отчет Окампо, распространен как официальный документ ООН

Доклад, уличающий антиазербайджанский отчет Окампо, распространен как официальный документ ООН Доклад британского эксперта Родни Диксона, уличающий предвзятый отчет бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо под названием "Геноцид армян в 2023 году", распространен в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Б
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 23:47
Доклад, уличающий антиазербайджанский отчет Окампо, распространен как официальный документ ООН

Доклад британского эксперта Родни Диксона, уличающий предвзятый отчет бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо под названием "Геноцид армян в 2023 году", распространен в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Report, в отчете подчеркивается, что мнение Луиса Морено Окампо в корне ошибочно с точки зрения юридического обоснования, что отчет не отражает методологию независимого или справедливого экспертного заключения.

Отмечается, что мнение Окампо не позволяет рационально анализировать имеющиеся доказательства в правовом контексте, а также неверно характеризует процессы в Международном суде между Арменией и Азербайджаном:

"Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем заключении от 7 августа 2023 года заявил, что в Карабахском регионе на территории Азербайджанской Республики произошел геноцид. Заключение Морено Окампо было подготовлено по указанию незаконного и непризнанного режима, установленного на азербайджанских территориях в период оккупации Армении в начале 1990-х годов. В результате оккупации, произошедшей в начале 90-х годов, сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные места, что обеспечило демографическое преимущество этническим армянам. Утверждение о якобы имевшем место в настоящее время так называемом "геноциде" армянского населения Карабаха не подтверждается никакими доказательствами, и международное сообщество не должно принимать это. Ложные обвинения в "геноциде" - это незаконные действия, за которые в соответствии с международным правом предусмотрена ответственность".

По словам Диксона, мнение Морено Окампо гласит, что Карабах прямо или косвенно является территорией Азербайджана, но он делает это, к сожалению, непоследовательно.

"Неверно говорить о спорных территориальных претензиях, поскольку то, что Карабах является Азербайджаном, неоспоримо".

Британский эксперт в заключение отметил, что мнение Окампо — это необоснованное обвинение, отвлекающее от реальных приоритетов.

"Мнение Окампо не должно создавать противоречие между правительствами Армении и Азербайджана, не должно сбивать с толку международное сообщество.

Надеюсь, что взгляды Морено Окампо не будут использованы международным сообществом для отвлечения внимания от конструктивных инициатив в регионе", - говорится в докладе Родни Диксона.

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Версия на азербайджанском языке Okamponun anti-Azərbaycan hesabatının ifşası BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb

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