Доклад, предусматривающий усиление полномочий ПАСЕ, не был принят

Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не стали принимать доклад "Усиление полномочий принятия решений Ассамблеи относительно власти и голосования".

Как сообщает западно-европейское бюро Report, после продолжительных обсуждений вопрос возвращения документа поддержали 99 человек, против высказались 79, 16 - воздержались.

Было принято решение вернуть доклад в профильную комиссию ПАСЕ.

В целях еще большей защиты фундаментальных ценностей Совета Европы, документ предусматривается доработать с внесением изменений в законы и процедуры.

Отметим, что при обсуждении доклада руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов также выдвинул собственные предложения.

Напомним, что 8 октября в Страсбурге начала работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).