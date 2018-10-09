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    Доклад, предусматривающий усиление полномочий ПАСЕ, не был принят

    Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не стали принимать доклад "Усиление полномочий принятия решений Ассамблеи относительно власти и голосования".

    Как сообщает западно-европейское бюро Report, после продолжительных обсуждений вопрос возвращения документа поддержали 99 человек, против высказались 79, 16 - воздержались. 

    Было принято решение вернуть доклад в профильную комиссию ПАСЕ.

    В целях еще большей защиты фундаментальных ценностей Совета Европы, документ предусматривается доработать с внесением изменений в законы и процедуры. 

    Отметим, что при обсуждении доклада руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов также выдвинул собственные предложения

    Напомним, что 8 октября в Страсбурге начала работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).  

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