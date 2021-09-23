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Доклад по освобожденным территориям будет обсуждаться на заседании СМИД ОИС

Доклад по освобожденным территориям будет обсуждаться на заседании СМИД ОИС "Доклад Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) о текущей ситуации в освобожденных от оккупации землях Азербайджана будет представлен на обсуждение на заседании Совета министров иностранных дел ОИС в
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 10:43
Доклад по освобожденным территориям будет обсуждаться на заседании СМИД ОИС
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"Доклад Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) о текущей ситуации в освобожденных от оккупации землях Азербайджана будет представлен на обсуждение на заседании Совета министров иностранных дел ОИС в 2022 году".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Гаджи Али Ачыкгюль.

По его словам, сегодня состоятся встречи с официальными лицами Азербайджана: "Завтра мы осуществим оценочную миссию на освобожденных территориях".

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Версия на английском языке Report on Azerbaijan's liberated territories to be discussed at OIC Foreign Ministers meeting
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərlə bağlı hesabat İƏT XİNŞ-in iclasında müzakirəyə çıxarılacaq

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