Доклад по освобожденным территориям будет обсуждаться на заседании СМИД ОИС

"Доклад Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) о текущей ситуации в освобожденных от оккупации землях Азербайджана будет представлен на обсуждение на заседании Совета министров иностранных дел ОИС в

"Доклад Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) о текущей ситуации в освобожденных от оккупации землях Азербайджана будет представлен на обсуждение на заседании Совета министров иностранных дел ОИС в 2022 году".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Гаджи Али Ачыкгюль.

По его словам, сегодня состоятся встречи с официальными лицами Азербайджана: "Завтра мы осуществим оценочную миссию на освобожденных территориях".