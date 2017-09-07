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    Доклад по Азербайджану включен в повестку осенней сессии ПАСЕ

    Обсуждение доклада Функционирование демократических институтов в Азербайджане состоится 11 октября

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Обсуждение доклада "Функционирование демократических институтов в Азербайджане"  включено в повестку предстоящей осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в Страсбурге с 9 по 13 октября.

    Как сообщает Report со ссылкой на  пресс-службу ПАСЕ, обсуждение доклада по Азербайджану, подготовленного содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Стефаном Шеннаком и Сезаром Флорин Преда, запланировано на 11 октября.

    Кроме того, согласно предварительной программе предстоящей сессии, в тот же день, 11 октября, будет обсужден еще один доклад "Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?", автором которого является бельгийский депутат Алан Дестекс.  

    Также в повестку сессии включен вопрос о смещении Педро Аграмунта с поста президента ПАСЕ. Ожидается, что данный вопрос будет обсужден в  день открытия, 9 октября.

    Помимо этого, в ходе сессии Ассамблеи будут рассмотрены парламентские выборы в Албании (25 июня 2017), доклад "Преследование и наказание преступлений ИГИЛ против человечности", состоится выступление президента Чехии Милоша Земана. 

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