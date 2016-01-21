Доклад ООН: В Азербайджане государственные инвестиционные программы способствовали экономическому росту в 2015 году

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Экономическая активность в странах СНГ в 2015 году резко ослабла. В числе причин такой ситуации - ухудшение условий торговли, нестабильный доступ к внешнему финансированию и высокий уровень неопределенности. Сокращение объема производства в России негативным образом сказалась на всем пространстве СНГ. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы, 2016 год".

В документе сообщается, что совокупный ВВП стран СНГ и Грузии, сократился в 2015 году примерно на 3%. В ближайшие годы ожидается восстановление роста, но оно будет скромным: предполагается, что ВВП увеличится примерно на 0,7 процента в 2016 году и 1,8 процента в 2017 году.

Авторы нового доклада полагают, что экономику России в 2016 году ожидает стагнация, а в 2017 году она "вернется к скромному росту в 1,2%".

Конфликт на востоке Украины привел к резкому падению экспорта в этой стране. Ожидается, что в 2016 году в Украине будет нулевой рост, а в 2017 он составит 2, 1 процента.

По мнению экспертов, более благоприятная ситуация наблюдается в регионах Кавказа и Центральной Азии. Так, в Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане государственные инвестиционные программы способствовали экономическому росту в 2015 году.