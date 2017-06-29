Госдеп США: Азербайджан прилагает значительные усилия для борьбы с трафикингом

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан прилагает значительные усилия в направлении борьбы с трафикингом. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Госдепартамента США по борьбе с торговлей людьми за 2017 год, в котором оценивается ситуация в 188 странах мира.

Азербайджан остается в общей второй категории (Tier 2), что означат, что страна прилагает значительные усилия в направлении борьбы с трафикингом, но пока не полностью соответствует стандартам, указанным в американском Акте о защите жертв торговли людьми.

В докладе отмечается, что правительство Азербайджана продемонстрировало активизацию усилий в сфере противодействия торговли людьми путем правового преследования и осуждения большего числа торговцев людьми и выявления большего числа жертв трафикинга. Правительство страны увеличило финансирование на защиту жертв данных преступлений и убежищ для них.

Отмечается, что торговцы людьми все чаще используют интернет для нахождения жертв своих преступлений.