Доклад: ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным партнером Европейского Союза, чью независимость, суверенитет и территориальную целостность ЕС поддерживает.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном докладе по Азербайджану, опубликованном сегодня Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией.

Доклад охватывает трехлетний период с января 2015 года по настоящее время и является первым в своем роде в отношении Азербайджана в соответствии с пересмотренной Политикой европейского соседства (ENP).

В нем отмечается, что Европейский союз и Азербайджан возобновили свое взаимодействие и диалог, в том числе путем начала переговоров по всеобъемлющему новому соглашению о модернизации и активизации партнерства между ЕС и Азербайджаном. "В Азербайджане также начался важный процесс диверсификации экономики", - говорится в докладе.

"ЕС является крупнейшим экономическим партнером Азербайджана, который составляет 48,6% от общей торговли и обеспечивает наибольшую долю прямых иностранных инвестиций", - отмечается в документе.

Также подчеркивается, что Азербайджан по-прежнему привержен делу поощрения мультикультурализма и религиозной толерантности.