Доклад ЕС по прогрессу Азербайджана в рамках политики соседства будет опубликован в конце марта

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Доклад Евросоюза по прогрессу Азербайджана в рамках Политики европейского соседства будет опубликован в конце марта. Как сообщает Report, ожидается, что доклад по Азербайджану, а также остальным странам, входящим в программу, будет опубликован 25 марта.

Доклад представляет собой обзор о прогрессе, проделанном страной по ряду сфер, включая экономику, демократические реформы, права человека и т.п.

Напомним, ЕС ежегодно публикует доклад о прогрессе в 16 странах Политики европейского соседства, куда также входит и Азербайджан.