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    Доклад ЕС по прогрессу Азербайджана в рамках политики соседства будет опубликован в конце марта

    Доклад представляет собой обзор о прогрессе, проделанном страной по ряду сфер

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Доклад Евросоюза по прогрессу Азербайджана в рамках Политики европейского соседства будет опубликован в конце марта. Как сообщает Report, ожидается, что доклад по Азербайджану, а также остальным странам, входящим в программу, будет опубликован 25 марта.

    Доклад представляет собой обзор о прогрессе, проделанном страной по ряду сфер, включая экономику, демократические реформы, права человека и т.п.

    Напомним, ЕС ежегодно публикует доклад о прогрессе в 16 странах Политики европейского соседства, куда также входит и Азербайджан.

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