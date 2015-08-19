"Коммерсантъ": Азербайджан является самым стабильным государством Южного Кавказа

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан - самое стабильное государство Южного Кавказа, в то время как Армения сталкивается с наибольшими политическими рисками среди стран региона.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Коммерсантъ", такие выводы следуют из доклада "Оценка политических рисков в регионе Закавказья", подготовленного коммуникационным холдингом Minchenko Consulting.

В докладе подробно рассмотрена ситуация в трех странах Южного Кавказа. Наиболее стабильным государством признан Азербайджан - "самая сильная экономика этого региона, привлекательная для иностранных инвесторов". "Разработка месторождений газа отчасти компенсирует падение доходов вследствие постепенного исчерпания запасов нефти, - говорится в докладе. "Серьезным козырем Баку была и остается его многовекторная внешняя политика и умение балансировать между интересами США, Европейского Союза, России, Турции, Ирана, Израиля и стран арабского мира", - отмечает издание.

Наибольшие риски, как следует из доклада Minchenko Consulting - в Армении, которая в июне 2015 года пережила массовые акции протеста. Манифестации и беспорядки были спровоцированы решением Комиссии по регулированию общественных услуг страны о повышении тарифов на электроэнергию. "Между тем тарифная проблема — лишь часть более общих внутренних и внешнеполитических контекстов, переполненных значительными рисками", - говорится в документе.

"Две из четырех госграниц страны (турецкая и азербайджанская) закрыты. Два оставшихся окна в мир - грузинский и иранский - тесно связаны с конфликтными контекстами российско-грузинских отношений, а также отношений между Россией и Западом, Тегераном и США, - отмечается в докладе. - Все это создает значительные барьеры на пути для масштабных инвестиций, консервирует бедность, не говоря уже о сохраняющейся опасности “разморозки” нагорно-карабахского конфликта".