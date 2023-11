Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь

Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти, находящийся с визитом в Азербайджане, отметил, что для него было честью встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудить с ним вопросы региональной безопасности.

Как передает Report, об этом Госминистр написал в социальной сети "Х".

"Рад снова оказаться в Баку. Для меня большая честь обсуждать вопросы региональной безопасности с его превосходительством президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Великобритания поддерживает устойчивый мир на Южном Кавказе - от этого выиграют все", - говорится в публикации.