Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честьГосударственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти, находящийся сегодня с визитом в Азербайджане, отметил, что для него было честью встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудить с ним вопросы региональной безоп
Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти, находящийся с визитом в Азербайджане, отметил, что для него было честью встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудить с ним вопросы региональной безопасности.
Как передает Report, об этом Госминистр написал в социальной сети "Х".
"Рад снова оказаться в Баку. Для меня большая честь обсуждать вопросы региональной безопасности с его превосходительством президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Великобритания поддерживает устойчивый мир на Южном Кавказе - от этого выиграют все", - говорится в публикации.
Great to be back in Baku. A privilege to discuss regional security with HE @presidentaz Ilham Aliyev.