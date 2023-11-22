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Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь

Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти, находящийся сегодня с визитом в Азербайджане, отметил, что для него было честью встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудить с ним вопросы региональной безоп
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 17:15
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь

Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти, находящийся с визитом в Азербайджане, отметил, что для него было честью встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудить с ним вопросы региональной безопасности.

Как передает Report, об этом Госминистр написал в социальной сети "Х".

"Рад снова оказаться в Баку. Для меня большая честь обсуждать вопросы региональной безопасности с его превосходительством президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Великобритания поддерживает устойчивый мир на Южном Кавказе - от этого выиграют все", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Leo Dokerti: “Prezident İlham Əliyevlə regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməkdən məmnun oldum”

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