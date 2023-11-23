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Докерти: Британия привержена возвращению сотен тысяч азербайджанцев в свои дома от Агдама до Зангилана

Докерти: Британия привержена возвращению сотен тысяч азербайджанцев в свои дома от Агдама до Зангилана Государственный министр Великобритании по Европе и Северной Америке Лео Докерти заявил о том, что Британия привержена делу укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе, а также безопасному возвращению сотен тысяч азербайджанцев в свои дома от Агдама до
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 12:32
Докерти: Британия привержена возвращению сотен тысяч азербайджанцев в свои дома от Агдама до Зангилана

Государственный министр Великобритании по Европе и Северной Америке Лео Докерти заявил о том, что Британия привержена делу укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе, а также безопасному возвращению сотен тысяч азербайджанцев в свои дома от Агдама до Зангилана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда.

Посол также подчеркнул, что Великобритания установила очень хорошее сотрудничество с партнерами, работающими над разминированием освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке Docherty: UK committed to returning hundreds of thousands of Azerbaijanis to their homes from Aghdam to Zangilan
Версия на азербайджанском языке Dövlət naziri: "Britaniya yüz minlərlə azərbaycanlının Ağdamdan Zəngilana kimi evlərinə qayıtmasına töhfə verir"

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