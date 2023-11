Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в области разминирования отвечает общим интересам двух стран.

Как передает Report, об этом Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти написал в социальной сети "Х".

Он отметил, что в ходе визита в Баку состоялся плодотворный обмен мнениями с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым о будущем сотрудничестве.

"Нашим общим интересам отвечает сотрудничество в области разминирования, борьбы с наркотиками, терроризмом и зеленой энергетики", - говорится в публикации.