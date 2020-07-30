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Додон встретился с представителями азербайджанской и армянской общин Молдовы

Додон встретился с представителями азербайджанской и армянской общин Молдовы Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с представителем Конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем Армянской общины РМ Геннадием Бабаяном.
Внешняя политика
30 июля 2020 г. 14:52
Додон встретился с представителями азербайджанской и армянской общин Молдовы

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с представителем Конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем Армянской общины РМ Геннадием Бабаяном. 

Как передает Report, об этом сообщает интернет-издание "ТРИБУНА".

"В беседе принял участие советник Президента по межэтническим отношениям Сергей Мишин и генеральный директор Агентства межэтнических отношений Елена Белякова. В ходе встречи собеседники подчеркнули, что Республика Молдова является общим мирным домом для всех народов, которые ценят гостеприимство и доброжелательность молдавского народа. В этом контексте стороны договорились в будущем прилагать все усилия для того, чтобы избегать конфликтных ситуаций"- написал Додон в социальной сети.

Он также отметил, что "Молдова – нейтральное полиэтническое государство, а руководство страны выступает за сохранение межнационального мира и согласия в нашем обществе, где все граждане составляют единый народ". 

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