Додон встретился с представителями азербайджанской и армянской общин Молдовы

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с представителем Конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем Армянской общины РМ Геннадием Бабаяном.

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с представителем Конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем Армянской общины РМ Геннадием Бабаяном.

Как передает Report, об этом сообщает интернет-издание "ТРИБУНА".

"В беседе принял участие советник Президента по межэтническим отношениям Сергей Мишин и генеральный директор Агентства межэтнических отношений Елена Белякова. В ходе встречи собеседники подчеркнули, что Республика Молдова является общим мирным домом для всех народов, которые ценят гостеприимство и доброжелательность молдавского народа. В этом контексте стороны договорились в будущем прилагать все усилия для того, чтобы избегать конфликтных ситуаций"- написал Додон в социальной сети.

Он также отметил, что "Молдова – нейтральное полиэтническое государство, а руководство страны выступает за сохранение межнационального мира и согласия в нашем обществе, где все граждане составляют единый народ".