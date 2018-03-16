Додон предложил созвать саммит малых стран ОБСЕ

© Report/ Elchin Murad

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Предлагаю созвать саммит малых стран ОБСЕ и провести его первое заседание уже в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума.

По его словам, уовень силового противостояния в различных регионах мира достиг крайней опасности. Как отметил президент Молдовы, атмосфера недоверия, страх, упреки, санкции - всё это не способствует развитию экономик и процветанию стран.

"Мы, малые страны, нуждаемся в понятной картине мира, его безопасности. Когда большие игроки не могут договориться, страдают именно малые страны", - заявил И. Додон.

Президент подчеркнул, что молдавско- приднестровская проблема должна быть решена в рамках территориальной целостности Молдовы.

Говоря о региональном сотрудничестве, И. Додон отметил, что Молдова не собирается противостоять России или США:

"Мы будем дружить со всеми, но ни в коем случае не против кого-то. Мы не собираемся играть роль пешки", - заявил Додон.