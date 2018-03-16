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    Додон предложил созвать саммит малых стран ОБСЕ

    Президент Молдовы: Мы не собираемся играть роль пешки© Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Предлагаю созвать саммит малых стран ОБСЕ и провести его первое заседание уже в 2019 году. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума.

    По его словам, уовень силового противостояния в различных регионах мира достиг крайней опасности. Как отметил президент Молдовы, атмосфера недоверия, страх, упреки, санкции - всё это не способствует развитию экономик и процветанию стран. 

    "Мы, малые страны, нуждаемся в понятной картине мира, его безопасности. Когда большие игроки не могут договориться, страдают именно малые страны", - заявил И.  Додон.

    Президент подчеркнул, что  молдавско- приднестровская проблема должна быть решена в рамках территориальной целостности Молдовы.

    Говоря о региональном сотрудничестве, И. Додон отметил, что Молдова не собирается противостоять России или США:

    "Мы будем дружить со всеми, но ни в коем случае  не  против кого-то. Мы не собираемся играть роль пешки", - заявил Додон. 

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