Игорь Додон: Молдова заинтересована в активизации сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Молдова заинтересована в активизации торговых и культурных связей с Азербайджаном. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в преддверии официального визита в Баку 21-23 июня.

"Наши страны достигли хорошего уровня политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, культурно- гуманитарных связей, взаимодействия в рамках международных организаций. Уверен, общими усилиями мы сможем достичь новых ощутимых результатов в продвижении конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим наши страны направлениям как на двустороннем, так и многостороннем уровнях", - заявил президент Молдовы.

Додон отметил, что хотя в прошлом году объем двусторонней торговли между двумя странами вырос на 39%, он является небольшим и составляет сейчас около 5 млн долларов.

По его словам, в Кишиневе заинтересованы в активизации взаимодействия в энергетической сфере, в том числе с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации государственной собственности Молдовы.

Додон выразил надежду, что активизации сотрудничества в экономике будет способствовать готовящийся визит в Баку премьер-министра Молдовы Павла Филипа, а также проведение четвертого заседания Межправительственной молдавско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума.

По его словам, в Кишиневе ждут с визитом главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, которому предшествовали консультации представителей внешнеполитических ведомств двух стран на различных международных площадках. Свой вклад, по мнению президента Молдовы, в развитие отношений может внести взаимодействие на межминистерском и межпарламентском уровнях по линии парламентских групп дружбы Молдова - Азербайджан, а также готовящийся визит в Кишинев азербайджанских предпринимателей, которые смогут оценить на месте возможности активизации двустороннего экономического сотрудничества.