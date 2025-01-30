Дочь Алпарслана Тюркеша: Турция и Азербайджан играют роль локомотива в укреплении связей в тюркском мире

Турция и Азербайджан играют роль локомотива в укреплении связей в тюркском мире.

Турция и Азербайджан играют роль локомотива в укреплении связей в тюркском мире.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат от партии İYİ, представляющая Адану в турецком парламенте Айюджe Тюркеш Таш, комментируя трехстороннюю встречу Турции, Азербайджана и Узбекистана в Анкаре.

По ее словам, участившиеся контакты на высоком уровне способствуют сближению тюркских государств. Она отметила, что достижение соглашения в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) по созданию единого тюркского алфавита из 34 букв является большим шагом вперед.

"Совместные инициативы охватывают торговлю, образование, юриспруденцию, дипломатию и другие сферы, что свидетельствует о серьезных шагах на пути к объединению тюркского мира", - отметила Тюркеш Таш.

Она подчеркнула, что ее отец, основатель Партии националистического движения (MHP) и бывший вице-премьер Турции Алпарслан Тюркеш, также придавал большое значение укреплению связей между Турцией и Азербайджаном.

"Мой отец говорил, что за пределами Турции тоже есть тюрки, и мы должны заботиться о них. Он особенно наладил тесные связи с Азербайджаном. Спустя 50 лет Турция стала свидетелем обретения независимости тюркскими государствами. Родившись в семье, придерживающейся националистических взглядов, я с гордостью передаю идеи отца тюркскому миру. Уверена, что совместные инициативы тюркских стран будут развиваться еще более эффективно. Я готова оказать всю возможную поддержку в этом направлении", - добавила она.

Напомним, 29 января в Анкаре состоялась трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел, экономики и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана, по итогам которой были подписаны ряд соглашений в различных сферах.