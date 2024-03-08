Доцент Катарского университета: Исламофобия - препятствие для гармоничного сосуществования цивилизаций

Исламофобия - препятствие для гармоничного сосуществования цивилизаций.

Исламофобия - препятствие для гармоничного сосуществования цивилизаций.

Как сообщает Report, об этом представитель Центра гуманитарных и социальных наук Ибн Халдона Катарского университета Бадране Бенлахджене заявил на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, совместные действия религиозных лидеров, лиц, принимающих решения, и исследователей могут помочь в решении данной проблемы.

"Исламофобия изменила отношение к мусульманам, исказив образ ислама в целом. Через диалог посредством образования мы можем добиться положительных результатов в этом направлении", - добавил профессор.