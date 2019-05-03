Президент Ильхам Алиев: "Добиться успеха можно только в духе партнерства и взаимного уважения"

"Азербайджан является пространством, где представители различных культур, этнических групп и религий веками жили, творили вместе, находились в контакте. На протяжении многих веков Азербайджан был землей, где господствовала религиозная терпимость и сосуществовали различные национальности."

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку во время выступления на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

"Наша история и география свидетельствуют о том, что мы можем добиться успеха только в духе партнерства и взаимного уважения. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана также опирается именно на это культурное наследие и солидарность, демонстрируемую всеми представителями нашего общества. Мы гордимся нашей историей, историческими памятниками. Они также демонстрируют, что представители различных религий веками жили и творили в Азербайджане. Мы гордимся нашей древней историей. Одна из самых древних мечетей мира находится в древнем городе Шамаха. Одна из самых старинных церквей Кавказа - церковь, принадлежащая Кавказской Албании, находится в нашем древнем городе Шеки.

Наша история - история культурного разнообразия, и сегодня Азербайджан на основе этого исторического наследия демонстрирует миру, что межкультурный диалог - это единственный путь сближения стран, возведения новых мостов между представителями различных культур и цивилизаций.

Мультикультурализм является образом жизни для нас. Хотя это слово относительно новое, мы веками жили в такой атмосфере. Объявление 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма" подтверждает, что мы хотим привлечь внимание мира к этой важной идее. А 2017 год был объявлен "Годом исламской солидарности". Это тоже явилось носящим символическое значение шагом, демонстрирующим наше историческое наследие, корни и открытость миру. Считаю, что если эти тенденции будут преобладать в мире, то на планете установятся безопасность, прогнозируемость и мир.

Для нас мультикультурализм является также одним из важных элементов нашей политики. В Азербайджане создан международный центр мультикультурализма. Мы поощряем эти ценности и демонстрируем, что у мультикультурализма большое будущее. Мы знаем, что в связи с данной темой бытуют различные мнения. Но я считаю, что наш форум и многочисленные международные мероприятия на эту тему, организованные в Азербайджане и других странах мира, наглядно демонстрируют наши усилия, связанные с поощрением ценностей мультикультурализма.

Всемирный форум по межкультурному диалогу является одним из важных международных мероприятий в глобальном масштабе и, разумеется, для нашей страны. В последние годы Азербайджан принимал многочисленные международные мероприятия. Мы организовали Форум религиозных лидеров мира, традиционный Бакинский гуманитарный форум, семь раз - Бакинский глобальный форум. Этот форум, проводимый Центром Низами Гянджеви, также является очень важной платформой для обсуждения тем политического развития и культурного диалога. Организуются и другие мероприятия, тем самым мы стараемся привлечь внимание мировой общественности к этим важным вопросам," - заявил, в частности, глава государства.