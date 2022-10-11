До нормализации отношений Азербайджан не будет применять к Армении конвенцию об экстрадиции

До нормализации отношений статьи европейском конвенции "Об экстрадиции" не будут применяться Азербайджаном по отношению к Армении.

До нормализации отношений статьи европейском конвенции "Об экстрадиции" не будут применяться Азербайджаном по отношению к Армении.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Четвертого дополнительного протокола к европейской конвенции "Об экстрадиции".

Дополнительный протокол служит модернизации и дополнению ряда статьей европейской конвенции "Об экстрадиции", принятой в 1957 году.

Статьи конвенции не будут применяться азербайджанской стороной по отношению к Армении до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений.

Документ были вынесен на голосование и принят.