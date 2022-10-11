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До нормализации отношений Азербайджан не будет применять к Армении конвенцию об экстрадиции

До нормализации отношений Азербайджан не будет применять к Армении конвенцию об экстрадиции До нормализации отношений статьи европейском конвенции "Об экстрадиции" не будут применяться Азербайджаном по отношению к Армении.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 12:39
До нормализации отношений Азербайджан не будет применять к Армении конвенцию об экстрадиции

До нормализации отношений статьи европейском конвенции "Об экстрадиции" не будут применяться Азербайджаном по отношению к Армении.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Четвертого дополнительного протокола к европейской конвенции "Об экстрадиции".

Дополнительный протокол служит модернизации и дополнению ряда статьей европейской конвенции "Об экстрадиции", принятой в 1957 году.

Статьи конвенции не будут применяться азербайджанской стороной по отношению к Армении до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений.

Документ были вынесен на голосование и принят.

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Версия на английском языке Azerbaijan won't apply Convention on Extradition to Armenia until relations normalized
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan münasibətlər normallaşana qədər ekstradisiya konvensiyasını Ermənistana tətbiq etməyəcək

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