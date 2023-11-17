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Дни СПЕКА пройдут в Баку на следующей неделе

Дни СПЕКА пройдут в Баку на следующей неделе Дни Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) пройдут в Баку с 20 по 24 ноября.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 11:07
Дни СПЕКА пройдут в Баку на следующей неделе

Дни Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) пройдут в Баку с 20 по 24 ноября.

Как сообщает Report, мероприятие будет проведено в рамках председательства Азербайджана в Программе.

В рамках Дней СПЕКА 21-22 ноября в Баку состоится экономический форум "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом".

Форум посвящен повышению роли транспортных связей в условиях новых вызовов в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) между Европой и Китаем. Он подчеркивает возможный вклад цифровой трансформации обмена данными и документами вдоль этого торгового и транспортного маршрута в проекты по переходу экономик региона на более "зеленые" и инклюзивные рельсы.

Форум планируется провести как совещание на уровне экспертов, которое предоставит возможность для информирования и обмена мнениями посредством проведения панельных дискуссий, формулирования новых идей и инициатив по вопросам, связанным с торговлей, цифровизацией, энергетикой и транзитом в регионе СПЕКА. По итогам Форума участники помогут подготовить ряд выводов и рекомендаций экспертного уровня о том, как преобразовать регион СПЕКА в хорошо связанный и устойчивый центр торговли и транспорта с глобальным охватом, достигая при этом соответствующих ЦУР. На заключительной сессии Форума представители академических и исследовательских учреждений обсудят стратегическое видение СПЕКА с учетом долгосрочной перспективы развития международного сотрудничества для консолидации экономического сотрудничества и интеграции на ближайшие 25 лет.

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией, подписанной президентами стран Центральной Азии и Исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) как специальная программа ООН для оказания содействия этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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Версия на английском языке SPECA days to be held in Baku next week
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda BMT-nin Mərkəzi Asiya İqtisadiyyatları üzrə Xüsusi Proqram Günləri keçiriləcək

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