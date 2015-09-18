Дни Латвии пройдут в Азербайджане

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В ноябре планируется проведение Дней Латвии в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявил посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

По его словам, в рамках этих дней в Баку планируется представить латвийскую продукцию, а также наладить контакты с азербайджанскими предпринимателями. Посол также сообщил, что на мероприятии ожидается участие министра экономики Латвии Даны Рейзниецы-Озолы.

Кроме того, ведется работа по организации в октябре визита в Баку делегации Рижской Думы и парламентариев из межпарламентской группы дружбы Латвия-Азербайджан.