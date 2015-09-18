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    Дни Латвии пройдут в Азербайджане

    На мероприятии ожидается участие министра экономики Латвии

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В ноябре планируется проведение Дней Латвии в Азербайджане.

    Об этом в интервью Report заявил посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

    По его словам, в рамках этих дней в Баку планируется представить латвийскую продукцию, а также наладить контакты с азербайджанскими предпринимателями. Посол также сообщил, что на мероприятии ожидается участие министра экономики Латвии Даны Рейзниецы-Озолы.

    Кроме того, ведется работа по организации в октябре визита в Баку делегации Рижской Думы и парламентариев из межпарламентской группы дружбы Латвия-Азербайджан.

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