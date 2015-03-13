Дни культуры Азербайджана и Каспийский медиафорум пройдут в Астрахани

Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Министр международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев совершил рабочий визит в Баку. Как сообщает Report cо ссылкой на официальный портал Астраханской области, Д. Афанасьев встретился с послом России в Азербайджане Владимиром Дорохиным, где представил планы по развитию сотрудничества Астраханской области с Азербайджаном в 2015 году.

Министр также провёл переговоры с помощником президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасановым. В ходе беседы обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия в экономической и гуманитарной сфере.

В частности, стороны обговаривали вопросы подготовки презентации особой экономической зоны "Лотос" в Баку в мае 2015 года, проведения на азербайджанской территории мероприятий "Эстафеты памяти" в рамках международного общественно-патриотического проекта "Наша Великая Победа", приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, а также Дней культуры Азербайджана и Каспийского медиафорума на территории Астраханской области в сентябре 2015 года.

По итогам встречи А. М. Гасанов подтвердил готовность азербайджанской стороны принять участие в мероприятиях и оказывать необходимое содействие в их организации.

Кроме того, состоялись переговоры с руководством исполнительной власти Наримановского района Баку о сотрудничестве по реализации на территории Астраханской области новых проектов Фонда Гейдара Алиева.