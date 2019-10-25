Заместитель генсека: Движение неприсоединения активно содействует миротворческим операциям ООН

Движение неприсоединения активно содействует миротворческим операциям ООН.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло на XVIII саммите стран Движения неприсоединения в Баку.

Розмари ДиКарло зачитала заявление генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша участникам саммита.

"Движение неприсоединения внесло большой вклад в работу ООН. Члены организации ДН составляют две трети ООН, большая часть стран организация представлены миротворцами в операциях ООН", - заявила Р.ДиКарло.

Она подчеркнула, что сегодня многие страны теряют веру в глобализацию, которая оставляет их за бортом процессов.

"Мы видим развивающиеся конфликты, которые связаны с угрозой глобального терроризма. В мире сегодня мы наблюдаем скептицизм относительно многосторонности, закрываются границы, государства прерывают связи", - подчеркнула заместитель генсека.

По ее словам, ответы мирового сообщества на вызов достаточно фрагментированы, поэтому страны мира должны совместно отвечать на эти вызовы.

Она отметила, что ООН и далее будет работать с организациями и государствами для достижения прогресса, в том числе и в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Развитие стран также важно для стабильности общества и предотвращения конфликтов", - сказала она.

"Движение к многополярному миру продолжается и для этого нужны новые институты для обеспечения связей и сотрудничества между государствами", - резюмировала Р.ДиКарло.