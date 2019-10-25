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Заместитель генсека: Движение неприсоединения активно содействует миротворческим операциям ООН

ДН активно содействует миротворческим операциям ООН

Движение неприсоединения активно содействует миротворческим операциям ООН.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло на XVIII саммите стран Движения неприсоединения в Баку. 

Розмари ДиКарло зачитала заявление генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша участникам саммита. 

"Движение неприсоединения внесло большой вклад в работу ООН. Члены организации ДН составляют две трети ООН, большая часть стран организация представлены миротворцами в операциях ООН", - заявила Р.ДиКарло. 

Она подчеркнула, что сегодня многие страны теряют веру в глобализацию, которая оставляет их за бортом процессов. 

"Мы видим развивающиеся конфликты, которые связаны с угрозой глобального терроризма. В мире сегодня мы наблюдаем скептицизм относительно многосторонности, закрываются границы, государства прерывают связи", - подчеркнула заместитель генсека. 

По ее словам, ответы мирового сообщества на вызов достаточно фрагментированы, поэтому страны мира должны совместно отвечать на эти вызовы.

Она отметила, что ООН и далее будет работать с организациями и государствами для достижения прогресса, в том числе и в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия. 

"Развитие стран также важно для стабильности общества и предотвращения конфликтов", - сказала она. 

"Движение к многополярному миру продолжается и для этого нужны новые институты для обеспечения связей и сотрудничества между государствами", - резюмировала Р.ДиКарло.

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