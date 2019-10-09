Медведев: Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнёрские отношения

Председатель правительства Российской федерации Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт правительства России, в телеграмме, в частности, говорится:

"Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнёрские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре.

Хотел бы подтвердить готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях".