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    Дмитрий Савельев: Ильхам Алиев день за днем ведет Азербайджан по пути развития и процветания

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю дня рождения. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Примите мои самые сердечные поздравления с днем рождения.

    Опытнейший государственный деятель, тонкий дипломат и исключительно талантливый политик, Вы день за днем ведете Азербайджан по пути развития и процветания. Ваша способность мыслить стратегически, последовательно, воплощать принятые решения и уверенно вести за собой народ, с каждым годом укрепляя стабильность Азербайджанского государства и его позиции на мировой политической арене, вызывают искреннее восхищение.

    От всей души хочу пожелать Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и чтобы все Ваши планы с высочайшей точностью воплотились в жизнь во имя новых побед братского Азербайджана".

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