Дмитрий Савельев: Азербайджан - один из самых эффективных торговых партнеров России на пространстве СНГ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Россия и Азербайджан - давние стратегические партнеры, строящие отношения на взаимопонимании и поддержке друг друга".

Как сообщает Report, об этом в интервью "Российской газете" заявил руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Депутат Госдумы напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на давление Запада, приехал в Москву для участия в военном параде, посвященном 70-летию Великой Победы, а президент России Владимир Путин, посетивший открытие первых Евроигр в Баку, продемонстрировал миру, что Россия поддерживает независимый политический и экономический курс Азербайджана.

Говоря об экономических отношениях, депутат сказал, что Азербайджан - один из самых эффективных торговых партнеров России на пространстве СНГ. "Поставки в республику продукции российского машиностроения всего за год выросли на 62%. В свою очередь, азербайджанские сельхозпроизводители получили в лице России громадный рынок сбыта своей аграрной продукции и помогли нашей стране смягчить удар от западных санкций. Использование национальных валют во взаимной торговле сегодня составляет 25-26% и постоянно растет. Не исключено, что уже в ближайшие годы Россия и Азербайджан окончательно откажутся от взаиморасчетов в долларах", - заявил Д. Савельев.