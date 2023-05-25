Дмитрий Песков: Состоится трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна

Президент России Владимир Путин сегодня в Москве проведет сначала две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин сегодня в Москве проведет сначала две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

По его словам, затем ожидается трехсторонняя лидеров Азербайджана, РФ и Армении.

25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву.

По словам пресс-секретаря президента РФ, впервые в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.