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Дмитрий Песков: Состоится трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна 

Дмитрий Песков: Состоится трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна  Президент России Владимир Путин сегодня в Москве проведет сначала две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 11:43
Дмитрий Песков: Состоится трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна 

Президент России Владимир Путин сегодня в Москве проведет сначала две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

По его словам, затем ожидается трехсторонняя лидеров Азербайджана, РФ и Армении.

25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву.

По словам пресс-секретаря президента РФ, впервые в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Peskov: Tripartite meeting of Ilham Aliyev, Vladimir Putin and Nikol Pashinyan to be held
Версия на азербайджанском языке Dmitri Peskov: “İlham Əliyev, Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək”

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