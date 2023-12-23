Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Сегодня Азербайджанская Республика продолжает добиваться значительных успехов в политической, социально-экономической, гуманитарной и иных сферах. Мудрость государственного деятеля и богатый жизненный опыт снискали Вам заслуженное уважение в республике и далеко за ее пределами.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений России и Азербайджана, являющихся важным элементом обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе. Уверен, что поступательное развитие диалога в интересах дружественных народов наших стран имеет серьезные перспективы, в том числе и в рамках борьбы с современными западными практиками неоколониализма.
От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего".