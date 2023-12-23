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Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева

Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 14:41
Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Сегодня Азербайджанская Республика продолжает добиваться значительных успехов в политической, социально-экономической, гуманитарной и иных сферах. Мудрость государственного деятеля и богатый жизненный опыт снискали Вам заслуженное уважение в республике и далеко за ее пределами.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений России и Азербайджана, являющихся важным элементом обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе. Уверен, что поступательное развитие диалога в интересах дружественных народов наших стран имеет серьезные перспективы, в том числе и в рамках борьбы с современными западными практиками неоколониализма.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего".

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Medvedev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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