Дмитрий Медведев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева.

В мировую историю Ваш отец вошел как выдающийся политик, символ современной азербайджанской государственности. Будучи достойным сыном своего народа, он заложил основы нынешнего вектора развития нового Азербайджана – сильной, процветающей Республики, которая проводит самостоятельную и прагматичную политику на международной арене.

В России высоко ценят большой личный вклад Гейдара Алиевича в последовательное развитие добрососедских отношений между нашими странами.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира и процветания".