Дмитрий Медведев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите искренние поздравления по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева.
В мировую историю Ваш отец вошел как выдающийся политик, символ современной азербайджанской государственности. Будучи достойным сыном своего народа, он заложил основы нынешнего вектора развития нового Азербайджана – сильной, процветающей Республики, которая проводит самостоятельную и прагматичную политику на международной арене.
В России высоко ценят большой личный вклад Гейдара Алиевича в последовательное развитие добрососедских отношений между нашими странами.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира и процветания".