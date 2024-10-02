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Дмитрий Лубинец: Среди пропавших без вести на войне в Украине есть азербайджанцы

Дмитрий Лубинец: Среди пропавших без вести на войне в Украине есть азербайджанцы Среди пропавших без вести на войне в Украине есть азербайджанцы.
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 13:30
Дмитрий Лубинец: Среди пропавших без вести на войне в Украине есть азербайджанцы

Среди пропавших без вести на войне в Украине есть и азербайджанцы.

Как сообщает Report, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции в Баку, посвященной теме пропавших без вести лиц.

Он сказал, что Азербайджан - одна из стран, которая хорошо знает ситуацию в Украине.

"Из-за войны в Украине более 60 тыс. человек числятся пропавшими без вести, и у нас нет никакой информации об их судьбе. Согласно международным нормам, противоположная сторона должна предоставлять информацию о пропавших без вести, но, к сожалению, этого не происходит", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Dmitro Lubinets: Ukraynadakı müharibəyə görə azərbaycanlılar da itkin düşüb

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